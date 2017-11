Club-Legenden im Westen

Früher FZW, heute Wohnhaus

Kultige Schuppen wie das alte Freizeitzentrum West (kurz FZW), das 40 Jahre im Dortmunder Kreuzviertel als kreative Keimzelle fungierte für bundesweit beliebte Ü-Parties, europaweit bedeutende Musikmessen und weltweit nachgefragte Open Airs. Oder Bochums einzigartiger Zwischenfall mit seinem konsequenten musikalischen Profil, für das Hochtoupierte Anfahrtswege von Hunderten Kilometern in Kauf nahmen. Oder das Bielefelder PC69, dessen Verlust ehemalige Clubgänger seit Jahren mit Revival-Wochenenden kompensieren.

Betreiber, Künstler, DJs und Gäste erinnern sich in der WDR 2 Serie an legendäre Auftritte späterer Konzertmagneten, die in diesen Läden für kleines Geld vor noch kleinerem Publikum erste Live-Erfahrungen sammelten. Sie plaudern wehmütig über Geburtsstunden späterer Clubkultur, über Auftritte auf engstem Raum, die aus dem Ruder gerieten, über den hautnahen Kontakt backstage zu Musikern, die danach nur noch mit dem Fernglas auf großen Festivalbühnen zu sehen waren. Reichlich Anekdoten also von verschwundenen Orten, an denen auf wenigen Quadratmetern (sub)kulturelle Geschichte gemacht wurde.