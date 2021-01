Wie Britney Spears im Halbschlaf zum Weltstar wurde

Enigma – Sadeness Part 1

Mitte der 80er stürmt Sängerin Sandra mit "Maria Magdalena" weltweit die Charts. Den männlichen Gesangspart im Hintergrund übernimmt Gitarrist und Produzent Michael Cretu. Als der Erfolg und Trubel zu groß wird, legt sich Michael Cretu ein Pseudonym zu. Als "Enigma" produziert er Trance-Songs auf Latein und Französisch mit gregorianischen Chören. "Sadeness Part 1" wird sein nächster Welthit, nur weiß dieses Mal niemand, dass er auch dahinter steckt. Nicht mal die Plattenfirma. Das Gehauche im Hintergrund des Songs ist dieses Mal übrigens Sandra.

Coolio – Gangsta’s Paradise

Eine ehemalige Offizierin der US-Marine wird zur Lehrerin und soll sich um die Probleme von heranwachsenden Schülern kümmern – das ist die Geschichte im Film "Dangerous Minds" von 1995 mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle. Viel mehr als der Film ist aber der Soundtrack in Erinnerung geblieben. Coolio stößt damals durch einen Bekannten auf die Rohversion des Songs "Gangsta’s Paradise", schnappt ihn sich, schreibt den Text und landet weltweit an den Chartspitzen. Bis heute ist der Song in den Top 100 der erfolgreichsten Songs aller Zeiten in den USA.

Ace of Base – The Sign

Ihr Album "Happy Nation / The Sign" schaffte es als erfolgreichstes Debutalbum aller Zeiten ins Guinness Buch der Rekorde. Anfang der 90er hatten über 80 Prozent der schwedischen Haushalte eines ihrer Alben. Damit waren Ace of Base in mehr Haushalten vertreten als der IKEA-Katalog – kein Witz. Nach ihrem Durchbruch mit "All that she wants" war die Popwelt schnell versucht, den Stempel "One Hit Wonder" auszupacken – vergeblich. Mit einer zweijährigen Non-Stop Tour um die gesamte Welt und immer mehr Hits wird die Band einer der größten Musikacts der 90er.

Whitney Houston – I will always love you

Kevin Costner soll als Personenschützer das Leben von Whitney Houston beschützen. "Bodyguard" ist heute ein absoluter Kultfilm, wurde 1992 aber von den Kritikern weltweit zerfetzt. Für Millionen Fans kein Grund, die Kinos sind voll, Whitney Houston sorgt mit "I will always love you" für eine der größten Balladen der Musikgeschichte und wird sogar für einen Oscar nominiert. In einem Interview erzählt sie allerdings auch, dass ihr die Film-Story durchaus bekannt ist. Ein Stalker hatte vor einem Konzert mal gedroht, sie zu entführen. Whitneys Entscheidung: da warten 19.000 Leute auf mich, wenn einer davon mich kidnappen will, dann soll er das versuchen. Ich spiele das Konzert.

Britney Spears - …Baby One More Time

"Hit me Baby one more time" - mit dieser Textzeile wird Britney Spears über Nacht zum Weltstar. Über Nacht ist auch diese Textzeile entstanden. Max Martin schreibt bis heute die größten Popsongs für die bekanntesten Künstler - auch schon in den 90ern. Die entsprechende Textzeile für Britney Spears schießt ihm abends vor dem Schlafengehen in den Kopf. Er rafft sich auf, murmelt sie in sein Diktiergerät und hatte schon da das Gefühl: Es ist gut. Der Rest ist Musikgeschichte. Eine, die im Halbschlaf entstanden ist.

Tarkan – Simarik

Sommerhits sind gerne mal nicht auf Deutsch oder Englisch. Italienisch, Spanisch – Sprachen, die nach Urlaub klingen. 1999 erobert aber ein Kuss die Welt. Der Kuss des türkischen Sängers Tarkan. Sein Song "Simarik" verkauft sich allein in Europa zwei Millionen Mal. Übersetzt heißt der Titel so viel wie "frech" oder "verwöhnt". Und weil der Song eben ein solcher Erfolg war, wurde auch eine englische Version produziert, um ihn weltweit noch besser vermarkten zu können. "Kiss Kiss" kann aber bei weitem nicht an die Erfolge des Originals anknüpfen.

Phil Collins - You’ll be in my Heart

Die Zeichentrickversion von "Tarzan" wird 1999 zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres. Nach dem großen Erfolg von Eltons Johns Songs in "Der König der Löwen", wird für "Tarzan" die nächste Musiklegende engagiert. Phil Collins schreibt, singt und produziert die Musik zum Film. Manche Versionen sogar auf deutsch. Aus "You’ll be in my heart" wird "Dir gehört mein Herz". Gelernt in Lautschrift. Für diesen Song bekommt Phil Collins den Oscar und aus dem Film wird ein Musical, an dem er auch mitarbeitet.