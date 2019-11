Warum "Last Christmas" so nervt

"Einige Leute rennen schreiend weg, andere bekommen einen feuchten Glanz in den Augen", sagt Steffi Neu, selbst bekennender "Last Christmas"-Fan der ersten Stunde.

Einen ganz anderen Blick auf den Song bringt Musikkritiker Tom Westerholt mit - er hat sich extra Wattestopfen mitgebracht, die er schnell sich ins Ohr stecken kann, wenn das Lied ertönt. Aber was ist für ihn so schlimm an dem Weihnachtsklassiker, der die Gemüter seit 1984 entweder beglückt oder wütend macht?

Die Song-Struktur als Schlüssel zum "Grauen"

"Es ist die Song-Struktur des Liedes", so Westerholt, der sich mal genauer mit dem Gassenhauer der besinnlichen Zeit auseinander gesetzt hat. Sein Kritikpunkt: "Das ganze Lied besteht von Anfang bis Ende aus exakt acht Takten, die sich in über vier Minuten Songlänge 14 Mal wiederholen!", empört sich Westerholt.

Und es stimmt: "Last Christmas" besteht aus exakt identischen Harmoniefolgen - man kann die acht Takte jeweils übereinander legen - und man stellt keinen Unterschied fest, es ist alles gleich.

"Auf die Spitze getriebene musikalische Redundanz"

"Diese auf die Spitze getriebene musikalische Redundanz geht den Hassern des Liedes schon vor dem ersten Refrain auf die vorweihnachtlichen Walnüsse!", so Westerholt. "Man ist da gefangen in der Acht-Takte-Last-Christmas-Zeitschleife." "Last Christmas als musikalischer Murmeltier-Tag.

Aber egal, wie heftig sich Tom Westerholt empört - Steffi Neu wird er nie überzeugen können...