Rea Garvey zu Gast bei WDR 2

Warum eigentlich in die Ferne schweifen? Nur um dann doch in Island, Schweden, Großbritannien, den USA und selbst in seinem Geburtsland Irland festzustellen: "Ich hatte überall das Gefühl, irgendwie fehl am Platze zu sein. Bisher hat es mich immer in die Ferne gezogen, wenn ich neue Inspirationen brauchte. Diesmal wollte ich unbedingt zurück nach Berlin." Der 44-Jährige, nach drei äußerst erfolgreichen Soloalben, auf der Suche nach frischem Wind, ließ sich den zuhause von Produzent Imran "Abaz" Abbas um die Nase wehen. Einer, der sonst eher Künstlern wie Kollegah, Haftbefehl, Samy Deluxe oder Culcha Candela auf die Sprünge hilft.

Was noch lange nicht heißt, dass Rea Garvey, der vor 20 Jahren nach Deutschland kam und sich als Roadie und Merchandising-Händler auf Festivals per Zeitungsannonce die Band Reamonn zusammenstellte, jetzt rappt. Dafür hat er lieber Leute engagiert, die sich mit sowas auskennen. Kool Savas zum Beispiel als Gaststimme auf der Vorab-Single "Is It Love?". "Durch die Zusammenarbeit mit Abaz habe ich eine Seite an mir entdeckt, die mir völlig neu war." Wie eine neue Farbe in der Palette, die jetzt mit dem vierten Solo-Album "Neon" heißt. Mehr Farbe bekennt Rea Garvey beim Besuch im WDR 2 Studio.