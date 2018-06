Radeln für Musik, Ölbergfest und Public Viewing

Public Viewing zum ersten WM Spiel der deutschen Mannschaft

Die WM hat endlich angefangen und am Sonntag steht das erste Mal die deutsche Mannschaft auf dem Platz und stellt sich der mexikanischen Fußballelf. Um dieses erste Gruppenspiel mit deutscher Beteiligung gemeinsam mit anderen zu erleben, werden in vielen Teilen des Westens wieder Public Viewings angeboten. In Köln kann man zum Beispiel in der Bar "Bumann&Sohn" mitfiebern, in Wuppertal in der Hako Event Arena in Vohwinkel. In Essen in der "11 Freunde – die Arena" wird sogar ein altes Speditionsgelände im Stadtteil Rüttenscheid passend in russisch Rot für das Rudelgucken geschmückt.