WDR 2 schenkt Ihnen das WDR Sinfonieorchester

Die Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme erkennen Sie folgende Teilnahmebedingungen und Spielregeln als verbindlich an und bestätigen die Möglichkeit ihrer Kenntnisnahme.

Was gibt es zu gewinnen?

WDR 2 schenkt Ihnen einen Auftritt des WDR Sinfonieorchesters am Sonntag, 09.09.18. Der Auftritt wird am Nachmittag oder Abend am vorgeschlagenen Ort des Gewinners stattfinden. Das WDR Sinfonieorchester bestimmt die Länge des Auftritts und die Auswahl der gespielten Stücke.

Welche Voraussetzungen muss der Auftrittsort erfüllen?

Die Auftrittsfläche muss sich in einem Gebäude befinden. Das WDR Sinfonieorchester kommt mit ca. 80 bis 100 Personen und braucht viel Platz. Die Bewerber stellen die Fläche zur Verfügung. Dazu gehört auch die kostenfreie Nutzung für Aufnahmen von Fotos, Audios und Videos des Auftritts. Das schließt das Recht ein, die Aufnahmen anschließend kostenfrei öffentlich zu verbreiten und zu nutzen. Die Fläche muss am 09.09.18 ganztägig exklusiv für das WDR Sinfonieorchester zur Verfügung stehen.

Wer darf teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. WDR 2 kann einzelne Teilnehmer ausschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen - zum Beispiel, wenn diese gegen die Teilnahmebedingungen oder Spielregeln verstoßen. Die Mitarbeiter des WDR und angegliederte Firmen wie Tochterunternehmen und beteiligter Firmen, Werbe- oder Promotionagenturen sind von der Teilnahme ausgeschlossen sowie deren Angehörige oder Mitglieder desselben Haushalts.

Wie läuft die Verlosung ab?

Vom 12.05.18 bis Freitag, 29.06.18 (12 Uhr), muss das Bewerbungsformular vollständig ausgefüllt und abgesendet werden. Fotos und Videos vom geplanten Auftrittsort helfen der Jury bei der Arbeit, sind aber keine Voraussetzung für die Teilnahme. Bewerbungen ohne Fotos oder Videos haben grundsätzlich die gleiche Gewinnchance. Eine Jury des WDR Sinfonieorchesters wird bis Ende Mai aus allen geeigneten Bewerbungen einen Sieger auswählen und diese Auswahl begründen. Der Sieger wird dann am Samstag, 07.07.18, im Radio bekannt gegeben und persönlich informiert.

Berichterstattung

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklären Sie sich damit einverstanden, dass der WDR ggf. über Verlosung, Teilnehmer (voller Name und Wohnort), Gewinner und Gewinneinlösung (Auftritt) exklusiv und unentgeltlich in Bild und Ton in sämtlichen Medien berichten kann. Die Gewinner erklären sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton-, Video- oder Bild-Material im Zusammenhang mit der Darstellung des Gewinnspiels zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk, Fernsehen, Multimedia, sämtliche Bild-, Tonträger und Abrufsysteme, DVD, soziale Medien wie etwa Facebook u.ä). Der WDR und die WDR mediagroup GmbH sind berechtigt, die übertragenen Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. Die Genehmigung erstreckt sich auf alle Personen, die ggf. beim Auftritt des WDR Sinfonieorchesters als Zuschauer anwesend sind.

Was passiert mit Ihren Daten?

Wenn Sie bei der Verlosung "WDR 2 schenkt Ihnen das WDR Sinfonieorchester" mitmachen, erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Verlosung erhobenen Daten vom WDR gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies zur Durchführung der Verlosung erforderlich ist. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ebenfalls nur zum Zwecke der Durchführung der Verlosung bzw. der Gewinneinlösung (Auftritt) statt. Eine darüber hinaus gehende Nutzung der personenbezogenen Daten, insbesondere zu Werbezwecken, findet nicht statt. Nach Durchführung der Verlosung werden sämtliche Daten der Teilnehmer unwiderruflich gelöscht.

Das Einverständnis des Teilnehmers zur Verwendung seiner Daten ist jederzeit widerruflich. Der Widerruf ist zu richten an: wdr2@wdr.de. Soweit ein Teilnehmer vor der Gewinneinlösung am 09.09.18 den Widerruf zur Verwendung seiner Daten erklärt, ist eine weitere Teilnahme an der Aktion "WDR 2 schenkt Ihnen das WDR Sinfonieorchester" nicht möglich. Ein Anspruch auf Ersatz oder Benennung eines anderen Gewinners besteht nicht.

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.