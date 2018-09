Die Zeche rockt - Bosse in Dorsten

Auf dem neuen Album steht das Thema “Lebensfreude” im Fokus. Musikalisch will Bosse wieder etwas weg vom lupenreinen Deutschpop und hat schon angekündigt, dass sein Sound wieder rockiger geworden ist. Am 28. September spielte Bosse in der Galerie der Traumfänger in Dorsten ein exklusives Radiokonzert für rund 300 glückliche WDR 2 Hörer mit vielen alten und einigen neuen Songs.

Mit vollem Körpereinsatz sprang und hüpfte der 38-Jährige über die Bühne, tauchte immer wieder im Publikum ab und erzählte manch eine ausschweifende Geschichte zur Entstehung seiner Songs. Kongenial begleitet von seiner Band und begeistert angefeuert und beklatscht von den Zuhörern, holte Bosse zu jeder neuen Nummer beim Singen und Tanzen alles aus sich raus. Bei soviel Energie hatte er schnell den ganzen Saal um den Finger gewickelt, zu Songs wie "Dein Hurra", "Alles Ist Jetzt" und "Krumme Symphonie" reckten sich alle Hände in die Höhe. Zum Schluss wurde es mit "Kraniche" noch einmal richtig intim, dann entließ Bosse sein Publikum verschwitzt und glücklich in die Nacht.