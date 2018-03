An die letzte Begegnung der beiden großen Fußballnationen Brasilien und Deutschland wird sich wohl jeder Fan noch erinnern: auf der einen Seite mit einer dicken Träne im Auge und auf der anderen mit einem satten Lächeln des Glücks.

Es war der 8. Juli 2014, als im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft Gastgeber Brasilien auf die deutsche Elf traf und schon zur Pause sensationell klar mit 0:5 zurücklag. Am Ende stand es 1:7. Seither hat diese Begegnung ihren festen Platz in den Geschichtsbüchern des Fußballs.

Doch inzwischen sind fast vier Jahre vergangen, die Karten werden neu gemischt, und auch 2018 zählen die Südamerikaner natürlich wieder zum Kreis der Titelanwärter. In den Qualifikationsspielen hat Brasilien jedenfalls souverän den ersten Platz erobert. Beim Turnier in Russland trifft die Mannschaft auf Serbien, die Schweiz und Costa Rica. Für Deutschland ist es der letzte Test, bevor es nach Abschluss der Saison im Sommer in die heiße Phase der Turniervorbereitung gehen wird.

WM-Testspiel:

Deutschland - Brasilien

Reporter: Guido Ringel, Philipp Hofmeister

Anstoß ist um 20.45 Uhr.

WDR Event überträgt das Spiel als Vollreportage live aus dem Olympiastadion Berlin.