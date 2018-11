Nachdem die deutsche Mannschaft in Holland sang- und klanglos mit 0:3 unter die Räder gekommen war, flammte plötzlich die Erkenntnis in Fußball-Deutschland auf, dass die unrühmliche Sommer-WM kein Ausrutscher war, sondern dass es an verschiedenen Stellen im DFB-Getriebe heftig klemmt. Danach folgte die unglückliche Niederlage in Paris gegen Frankreich - und plötzlich war das Stichwort „Abstieg“ aus der Nations League nicht mehr nur eine Worthülse.

Auf einmal wurde man abhängig davon, wie die Niederlande gegen Frankreich spielen. Nun haben die Holländer das Spiel inzwischen für sich entscheiden können, und Deutschland steht als Absteiger aus der Liga A der Nations League bereits fest. Joachim Löw zeigte sich entsprechend enttäuscht, möchte dennoch das insgesamt mäßige Nationalelf-Jahr mit einem Sieg beschließen, zumal es für die Deutschen ja auch noch darum geht, sich mit einem Sieg gegen Oranje so viele Punkte zu sichern, dass man für die anstehende EM-Quali-Auslosung eine bessere Position erwischt.

Nations League A: Gruppenphase 6. Spieltag:

Deutschland - Niederlande

Anstoß in Gelsenkirchen ist um 20.45 Uhr.

WDR Event überträgt die Begegnung als Vollreportage.



Reporter: Martina Knief und André Siems