In diesem Jahr finden die Feierlichkeiten am 3. Oktober in Halle (Saale) statt. In der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle an der Saale hält Kanzlerin Angela Merkel die Festrede. Musikalisch umrahmt wird das Programm von der Staatskapelle Halle.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sowie der amtierende Bundesratspräsident Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, werden als Gäste erwartet.

Zusätzlich zum Festakt sind rund um den Feiertag weitere hundert Veranstaltungen geplant. Dabei können die Besucher:innen auf vielfältige Weise die Stadt kennen lernen.