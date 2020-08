Inter Mailand hat sich in der italienischen Liga einen zweiten Platz erkämpft und stellenweise sogar dem Serien-Meister Juventus Turin das Leben schwer gemacht. Die Italiener sind unter Trainer Antonio Conti wieder zu einem auch international konkurrenzfähigen Team gewachsen.

Die K.o-Runde entscheidet

Mailands Team kann treffen - auch diesmal?

Bayer Leverkusen weiß also, welches Kaliber da im Viertelfinale der Europa League wartet. Zumal es, als Folgen der Corona-Pandemie, im aktuellen Modus kein Hin- und Rückspiel gibt, sondern eine einzige Partie über das Weiterkommen entscheiden wird. Auch wenn Leverkusen im Achtelfinale gegen die Glasgow Rangers keine größeren Probleme hatte, werden jetzt die Zeiger wieder auf Null gedreht. Gespielt wird übrigens, wie alle noch laufenden Europa-League-Partien, in NRW. So sollen für die Teams die Wege kurz gehalten werden. Das Spiel gegen Mailand findet in Düsseldorf statt.

Viertelfinale der Fußball Europa League 2019/20:

Inter Mailand - Bayer Leverkusen

Anstoß in Düsseldorf ist um 21.00 Uhr.

Reporter: Armin Lehmann, Stephan Kaußen