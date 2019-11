Dass die Nordiren so manch namhafteren Gegner tüchtig piesacken können, haben sie schon des Öfteren bewiesen. Bei der letzten Europameisterschaft in Frankreich standen sie 2016 überraschend im Achtelfinale und schieden nur durch ein Eigentor gegen Wales aus.

Auch in der Gruppe C der Qualifikation für die EM 2020 haben die Nordiren ihre Qualitäten bereits zeigen können. Im Hinspiel haderten die Deutschen lange Zeit mit der hartnäckigen Defensive des Gegners. Erst ein herrliches, dann ein spätes Tor machten den 2:0-Sieg der DFB-Auswahl letztlich perfekt. Am 10. und letzten Spieltag der Qualifikation möchte Deutschland zeigen, dass es beim Turnier im nächsten Sommer wieder im Chor der Besten mitsingen und die unrühmliche Weltmeisterschaft 2018 vergessen machen kann. Robuste Nordiren sind dabei ein willkommener Gradmesser …

10. Qualifikationsspiel zur UEFA EURO 2020 - Gruppe C:

Deutschland gegen Nordirland

Anstoß um 20.45 Uhr in der Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main

Die Übertragung endet gegen 23.00 Uhr.

Vollreportage: Martina Knief und André Siems