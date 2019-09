Jungen Schwung möchte sich Trainer Joachim Löw in die Mannschaft holen – einmal mehr. Diesmal hat er Luca Waldschmidt im Visier, den Torschützenkönig der U-21-Europameisterschaft 2019, bei der er mit sieben Treffern auf sich aufmerksam gemacht hat. So etwas ruft gewöhnlich Berater und andere Vereine auf den Plan. Doch statt Vereinswechsel und höherem Gehalt bleibt der Freiburger Stürmer auf dem Boden und sich sowie seinem Verein treu. Auch in der jungen Bundesliga-Saison hat der SC-Kicker schon getroffen: mit anfangs zwei verwandelten Elfmetertoren an zwei Spieltagen!

Derzeit führt Nordirland die Gruppe C mit aktuell zwölf Zählern nach vier Begegnungen an. Die DFB-Auswahl folgt mit neun Punkten, hat aber ein Spiel weniger. Bei einem optimalen Ertrag von sechs Zählern in den beiden Partien wäre der Gruppensieg so gut wie sicher und würde der lädierten DFB-Seele nach dem verkorksten Jahr 2018 sicher schmeicheln.

Qualifikationsspiel zur UEFA EURO 2020

Deutschland - Niederlande

Anstoß in Hamburg ist um 20.45 Uhr.

Die Übertragung endet gegen 23.00 Uhr.



Reporter: Michael Augustin und Andre Siems