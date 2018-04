Wer Bayern München zugelost bekommt, zumal in einem Halbfinale, dem ist klar, dass die Partie kein Waldspaziergang wird. So dürfte sich auch Bayer Leverkusen einerseits über den attraktiven Gegner gefreut haben, doch gegen ein späteres Aufeinandertreffen erst im Finale hätte wohl auch niemand etwas einzuwenden gehabt. Trainer Heiko Herrlich hat, im Vergleich zur Vorsaison, eine stabilere Elf an seiner Seite. Dennoch gibt es immer wieder kleinere Schwankungskurven im Formverlauf. Daher weiß er, dass es einen Supertag braucht, um die erfolgshungrigen Bayern in ihre Schranken zu weisen.

Bei seinen letzten Spielen vor dem wohl tatsächlichen Ende seiner Trainer-Laufbahn ist Bayern-Coach Jupp Heynckes ganz auf die noch möglichen Erfolge seiner Münchner fokussiert. Und dazu zählt auf jeden Fall ein Sieg im DFB-Pokalfinale. Doch auch ihm ist klar, dass eine spielfreudige Leverkusener Mannschaft seinen Bayern Probleme bereiten kann.

DFB-Pokal-Halbfinale:

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München

Anstoß um 20.45 Uhr

WDR Event überträgt die Partie als Vollreportage.

Reporter: Stephan Kaußen, Hans-Peter Pull