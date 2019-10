Der Start in die Bundesliga-Saison war für beide Vereine nicht gerade glorreich: Der VfL Bochum holperte in Liga 2 zu einem mäßigen Auftakt, mit dem Ergebnis, dass – den Mechanismen des Marktes gehorchend – der Trainer ausgetauscht wurde. In München stand der Trainer zwar von Beginn an wieder in der Kritik, bislang aber nicht zur Disposition. Das könnte sich ändern, sollte der große Favorit in Bochum stolpern und aus dem DFB-Pokal ausscheiden.

Arminia Bielefeld in der Spitzengruppe der zweiten Liga etabliert

Eine vergleichbare Blamage wäre, wenn die Schalker ihr Gastspiel bei Arminia Bielefeld in den Sand setzen würden. Doch Vorsicht, denn die Arminen haben sich in der zweiten Liga längst etabliert und spielen bislang sogar eine gute Saison, immer auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

In Leverkusen erinnert man sich an die Bundesliga-Partie gegen den SC Paderborn wohl nur bedingt gern. Zwar konnte man drei Punkte einfahren, doch der Aufsteiger erwies sich als zäh und torgefährlich. Die Frage ist nur, ob die Gäste nochmals dem Favoriten das Leben schwer machen können.

Der 1. FC Köln fährt nach Saarbrücken und ist sicher nicht der Underdog. Ein Sieg ist Pflicht, das dürfte beim FC niemand bestreiten. Der MSV Duisburg hat es dagegen schwerer, denn der Gegner kommt aus der ersten Liga und heißt Hoffenheim.

Die Partien:

MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim

Reporter: Jens Walbrodt



1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Reporter: Frank Grundhever



Anstoß um 18.30 Uhr



VfL Bochum - FC Bayern München

Reporter: Armin Lehmann

Anstoß um 20.00 Uhr



Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn

Reporter: Holger Dahl



Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Reporter: Daniel Neuhaus



Anstoß um 20.45 Uhr

Vollreportage-Konferenz