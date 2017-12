Das Fußballjahr 2017 neigt sich mit den Partien des Achtelfinales im DFB-Pokal vorweihnachtlich dem Ende. Alle hoffen auf dieselbe Bescherung, nämlich auf ein Überwintern in diesem Wettbewerb.

Während im Südwesten mit Mainz und Stuttgart zwei Bundesligisten aufeinandertreffen, möchte Paderborn nach seinem jähen Absturz durch mehrere Ligen wenigstens im Pokal noch einmal "bella figura" machen und hofft auf ein Weiterkommen gegen Ingolstadt. Wie das klappt, erfahren wir in der Reportage aus Paderborn.

Neben der Partie zwischen Nürnberg und Wolfsburg steht vor allem das West-Duell zwischen Schalke und Köln unter besonderer Beobachtung, über das wir live berichten.

In der Domstadt sind alle Träume vom baldigen, nochmaligen Erreichen der Europa League sang- und klanglos verflogen. An den personellen Stellschrauben wurde auch schon eifrig gedreht. Den Schalkern dagegen ist zuzutrauen, dass sie bis zum Ende der Saison um die Teilnahme an der Champions League mitspielen und sich in dieser Verfassung auch im Pokal ernste Chancen ausrechnen. Wem also winkt am Ende das Viertelfinale?

DFB-Pokal 2017/2018: Achtelfinale

Anstoß um 18.30 Uhr:

SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt 04

Reporter: Burkhard Hupe, Christian Schulze

Anstoß um 20.45 Uhr:

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

Reporter: Stephan Kaußen, Jan Wochner





WDR Event überträgt die beiden Begegnungen als Vollreportage.