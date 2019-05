Im Pokal-Finale der Frauen treffen zwei Bundesliga-Mannschaften aufeinander: Dabei hat Wolfsburg inzwischen mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie die im Tabellen-Mittelfeld platzierten Freiburger. Knapp hundert Tore haben die Frauen aus Wolfsburg erzielt, die Freiburgerinnen dagegen nur 40. Insofern geht die Favoriten-Rolle in diesem Endspiel an die Niedersächsinnen.



Nachdem die VfL-Frauen in der Champions League gegen Lyon die Segel streichen mussten, zeigten sie sich nur wenige Tage später im DFB-Halbfinale bestens erholt, als sie die Liga-Kontrahentinnen aus München glatt mit 4:0 wegputzten. Nun könnten sie die Trophäe zum fünften Mal in Folge gewinnen. Doch die Freiburgerinnen, die sich in der letzten Runde gegen Hoffenheim durchsetzen konnten, hoffen auf einen schwarzen Tag der grünen Wölfinnen.

DFB-Pokal-Finale Frauen

SC Freiburg - VfL Wolfsburg



Anstoß in Köln ist um 17.15 Uhr

Vollreportage

Reporter: Kristoffer Klein, Julia Metzner