Alle Jahre wieder treffen sich Borussia Dortmund und Bayern München zum Stelldichein im DFB-Pokal. Am liebsten würde man sich erst im Finale über den Weg laufen, doch hin und wieder erlaubt die Auslosung ein vorzeitiges Wiedersehen. Diesmal begegnet man sich bereits im Achtelfinale, und ein großer Rest von Fußball-Deutschland dürfte erfreut sein, dass zumindest einer von zwei Titelfavoriten nach diesem Spieltag nicht mehr dabei sein wird. Während man sich in München inzwischen wieder in ruhigerem Fahrwasser befindet, dürfte es in Dortmund sicher auch in der Winterpause Bedarf für die eine oder andere vereinsinterne Diskussion geben – unabhängig vom Spielausgang.

Wenigstens ein Heimspiel, haben sich die anderen Borussen aus Mönchengladbach vermutlich gedacht, als man mit Bayer Leverkusen nicht gerade ein Leichtgewicht vorgesetzt bekam. Nach anfänglichen Findungsproblemen hat die Elf von Heiko Herrlich ihre Ambitionen für Höheres unter Beweis gestellt, doch auch am linken Niederrhein träumt man von einer Finalteilnahme in Berlin. Eben wie alle Jahre wieder.

DFB-Pokal 2017/2018: Achtelfinale

Anstoß um 18.30 Uhr:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Reporter: Burkhard Hupe, Armin Lehmann

Anstoß um 20.45 Uhr:

FC Bayern München - Borussia Dortmund

Reporter: Andre Siems, Marc Eschweiler

WDR Event überträgt die beiden Begegnungen als Vollreportage.