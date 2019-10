Das hatten sich die Leverkusener sicher etwas anders vorgestellt. Zwei Spieltage in der Champions League sind rum, auf dem Konto: null Punkte und eine Tordifferenz von minus vier. Aber es gibt ja Rudi Völler, dessen Aussagen immer wieder die mögliche Glückseligkeit ins Visier nehmen. Noch sei nichts verloren, meinte er lakonisch.

Nun führt der Weg nach Madrid, wo Atletico mit Joao Felix einen neuen Spielmacher der Marke "außergewöhnlich" in den eigenen Reihen hat. Die Spieler-Abgänge nach dem Gewinn der Europa League scheinen aufgefangen, zumindest hat die Mannschaft bereits vier Punkte auf dem Konto.

Leichtes Spiel für München?

In der Königsklasse ist Bayern bislang torstark

Licht und Schatten wechseln sich auch in München manchmal schneller ab, als den Verantwortlichen lieb sein dürfte. Nach dem triumphalen 7:2-Sieg bei Tottenham folgte in der Liga eine jähe Heimpleite gegen Hoffenheim. In der Champions League treffen nun der Favorit und der vermeintlich schwächste Gegner in Gruppe B aufeinander. Die Bayern reisen zu Olympiakos Piräus, das zuletzt in Belgrad verloren hat.

3. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Champions League

Gruppe D:

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

Anstoß im Wanda Metropolitano von Madrid um 18.55 Uhr

Reporter: Lars Becker und Burkhard Hupe

Gruppe B:

Olympiakos Piräus - Bayern München

Anstoß im Karaiskakis-Stadion von Piräus um 21.00 Uhr

Reporter: Philipp Eger und Hans-Peter Pull

Sportschau-Experte: Jerome Polenz



WDR Event überträgt beide Partien als Vollreportage.

Moderator: Peter Schultz