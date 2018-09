Bei Borussia Dortmund war bereits am Ende der vergangenen Saison klar, dass an mehreren Stellschrauben gedreht werden muss. Die wichtigste war wohl die Verpflichtung des Trainers Lucien Favre, dem man am Ort seiner letzten deutschen Station, in Mönchengladbach, immer noch heimlich die eine oder andere Träne nachweint. Er ist ein Detailfuchs, der nichts dem Zufall überlässt, ein gewiefter Taktiker und ein Coach, der vor allem junge Spieler weiter entwickeln kann.

Entsprechend hat man den Kader neu justiert, und erste Anzeichen der noch jungen Spielzeit deuten darauf hin, dass mit den Dortmundern in Zukunft wieder zu rechnen ist, wenn es um die Vergabe von Titeln geht. Inwieweit man international konkurrenzfähig ist, wird die Gruppenphase der Champions League zeigen. Die anfängliche Reise ins belgische Brügge dürfte jedenfalls keine allzu große Hürde werden.

Schalke 04: Trainer Tedesco und Burgstaller sind frohen Mutes

Beim Reviernachbarn Schalke sind die Veränderungen moderater ausgefallen – kein Wunder, war doch die letzte Saison in vielen Belangen erfolgreich. Hinzu kommt, dass innerhalb und außerhalb des Clubs derzeit eine Ruhe herrscht, wie man sie bei Königsblau keineswegs selbstverständlich ist.

Insofern dürfte man mit Freude, Spannung, aber auch dem nötigen Selbstbewusstsein dem ersten Heimspiel in der Champions League entgegensehen, wenn nun der FC Porto zu Gast ist.

UEFA Champions League, 1. Spieltag in der Gruppenphase

Gruppe A:

FC Brügge KV - Borussia Dortmund

Gruppe D:

Schalke 04 - FC Porto

Reporter: Stephan Kaußen (Brügge), Burkhard Hupe (Schalke)



Anstoß in Gelsenkirchen und in Brügge ist um 21.00 Uhr

Ende der Übertragungen ist gegen 23.05 Uhr