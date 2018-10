Für Schalke war die Welt nach nur wenigen Liga-Spieltagen nicht mehr ungetrübt blau-weiß. Eine Niederlage kam zur nächsten, und auch der erwünschte Befreiungsschlag in der Champions League blieb im Spiel gegen Porto aus. Doch dann gelang es Trainer Tedesco, das Ruder langsam herumzureißen, den Abwärtstrend zu stoppen.

In Moskau konnte die Mannschaft gewinnen, und auch in der Bundesliga war der freie Fall zunächst gestoppt. Jetzt geht es zu Galatasaray Istanbul. In der hitzigen Stadion-Atmosphäre, die dort gewöhnlich herrscht, braucht es einen kühlen Kopf. Mit einem Sieg könnte man den Vorsprung zu den derzeit drittplatzierten Türken auf vier Punkte vergrößern – verlockende Aussichten.

Entscheidendes Spitzenspiel

Wäre Dortmund nicht schwarz-gelb, vieles wäre derzeit in rosa-rot getaucht. Es gibt kaum etwas, was dem Team von Lucien Favre gerade nicht gelingt. Ob es späte Tore sind, oft erst in der Nachspielzeit, ob es die richtigen Einwechslungen sind, ob es die Willenskraft ist, Spiele noch umzubiegen – in Dortmund läuft gerade vieles rund, was in der letzten Saison noch wackelte und knirschte.

Nun kommt es zum Spitzenspiel in der Gruppe A: Der BVB empfängt die Madrilenen von Atletico. Beide Mannschaften haben sechs Punkte und die Chance, mit einem Sieg für die nächste Runde planen zu können. Die Tordifferenz spricht übrigens derzeit knapp für Dortmund.

Champions League - 3. Spieltag in der Gruppenphase

Gruppe A:

Borussia Dortmund - Atletico Madrid

Gruppe D:

Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04

Anstoß in Dortmund und Istanbul ist um 21.00 Uhr.

Vollreportage-Konferenz

Reporter: Burkhard Hupe (Dortmund), Jan Wochner (Istanbul)