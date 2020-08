Spieler von Bayern München jubeln im Spiel gegen Lyon

Nach der rauschenden Gala gegen Barcelona folgte im Halbfinale ein zäher Sieg gegen Lyon, der auch so manche Schwäche offenbarte. Wo also steht Bayern München? Klar, im Finale der diesjährigen Champions League. Aber wo steht die Mannschaft leistungsmäßig, wenn nun mit Paris Saint-Germain ein Gegner auf Augenhöhe wartet? Erstmals können die Bayern nach 2013 den Sieg in der Königsklasse erreichen und damit das Triple, nach Meisterschaft und nationalem Pokal.

Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz

Ähnliches gilt für die Franzosen, bei denen der deutsche Trainer Thomas Tuchel das Kunststück fertiggebracht hat, aus einer Vielzahl genialer Einzelspieler eine echte Mannschaft zu formen, mit Teamgeist und der Bereitschaft, füreinander einzustehen. Bezeichnend das Bild, als man ihn im Halbfinale gegen Leipzig auf einem einfachen Material-Hocker sitzen sah, wie er bei jedem Kreisliga-Team zum Einsatz kommt: Tuchel auf dem Malocher-Stühlchen. Der königliche Thron wird ihm wohl erst untergeschoben, wenn die Champions League gewonnen ist … Doch da hat Bayern München einiges dagegen. Prognosen? Schwierig! Am ehesten Fifty-fifty.

Finale der Fußball Champions League 2019/20:

Paris St. Germain - FC Bayern München

Anstoß im Estádio da Luz in Lissabon ist um 21.00 Uhr.



Reporter: Edgar Endres, Andre Siems