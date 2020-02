„Die Jungs auf der Insel wissen, dass wir da sind.“ Salopper Originalton von Manuel Neuer, nachdem die Mannschaft des FC Bayern die Auslosung gemeinsam in der Kantine verfolgt hatte und der Gegner im Achtelfinale der Champions League feststand. Die Reise führt nach London zum FC Chelsea. Ungleich diplomatischer ergänzt Neuer: „Chelsea ist eine gefährliche Mannschaft, die wir ernst nehmen müssen und zweimal hochkonzentriert in die Spiele gehen.“

Chelseas Christian Pulisic

Wirklich stabil war Chelsea in den letzten Wochen nicht. Unter anderem wirkte die Niederlage in Newcastle als Stimmungsdämpfer. Doch in der Champions League konnte man sich punktgleich mit Valencia fürs Weiterkommen qualifizieren und Amsterdam in die Europa League verbannen. Nun heißt der Gegner eben Bayern München, und dort fühlt man sich inzwischen wieder gerüstet. Die Eintrübungen der Hinrunde sind vergessen, Trainer Hansi Flick gibt sich fokussiert und peilt vor allem eines an: Erfolge!

Champions League 2019/2020: Achtelfinale (Hinspiel)

FC Chelsea – FC Bayern München

Reporter: Andre Siems, Bernd Schmelzer

Anstoß ist um 21.00 Uhr im Stamford Bridge ( Londoner Stadtteil Fulham)