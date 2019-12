Spieler des FC Bayern beim Torjubel

Nach dem letzten Spiel in Belgrad war bei einigen Verantwortlichen von Bayern München schon fast übertriebene Selbstseligkeit angesagt. "Das wird langsam ungeheuerlich", meinte Karl-Heinz Rummenigge über Robert Lewandowskis historischen Viererpack: Vier Tore in 14 Minuten, das hat es in der Champions League bislang noch nicht gegeben. Die Bayern scheinen wieder in der Spur. Doch zum bajuwarischen Selbstverständnis gehört es auch, dass man prinzipiell keine Punkte herschenken möchte. Daher dürfte der bereits zementierte erste Tabellenplatz die Mannschaft nicht daran hindern, auch gegen Tottenham Hotspur, die neue Mannschaft von José Mourinho, erfolgreich zu sein.

Bayer kann den Verbleib in der Champions League noch schaffen

Soviel tabellarische Sicherheit würde sich Bayer Leverkusen wünschen. Zwar hat man die Europa League inzwischen sicher, doch liebäugelt man mehr noch mit dem Achtelfinale des laufenden Wettbewerbs. Wäre da nur nicht der italienische Überflieger der letzten Jahre, Juventus Turin, als nächster Gegner. Zeitgleich bedarf es wohl auch der Schützenhilfe von Lokomotive Moskau. Die Russen müssen bei Atletico Madrid antreten.

UEFA Champions League 2019/2020: Gruppenphase 6. Spieltag

Bayern München - Tottenham Hotspur

Reporter: Philipp Eger

Bayer 04 Leverkusen - Juventus Turin

Reporter: Armin Lehmann



Anstoß in München und Leverkusen ist jeweils um 21.00 Uhr.

Vollreportage-Konferenz

Die Übertragung endet gegen 23.30 Uhr.