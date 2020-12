Neymar von PSG im Zweikampf mit Leipzigs Ibrahima Konaté

Die zwischenzeitlich so rosige Ausgangslage hat sich für Leipzig ein wenig eingedunkelt, nachdem man in Paris durch einen strittigen Elfmeter ohne Punkte nach Hause geschickt wurde. Von daher ist die Konstellation in der Gruppe H sehr eng gestrickt. Nur Basaksehir am Tabellenende dürfte sich eher wenige Hoffnungen aufs Achtelfinale machen. Genau dahin führt nun die Reise der Sachsen, die dringend einen Sieg brauchen.

Für Borussia Dortmund kommt es im eigenen Stadion zum Showdown gegen Lazio Rom, auch was die Tabellenführung betrifft. In den letzten Wochen ist der Wirbel um Tor-Garant Erling Haaland so richtig heiß gelaufen. Doch den kühlen Norweger scheint das nicht im Geringsten zu hemmen. Um den Fokus ein wenig zu verlagern, betonte Mats Hummels unterdessen, die Mannschaft brauche einen Spirit wie beispielsweise Bayern München. Vielleicht hilft am Ende ja beides: ein Haaland vorne und der Geist aus Süddeutschland.

Champions League Saison 2020/21, 5. Spieltag

Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

Anstoß ist um 18.55 Uhr.

Reporter: Thomas Kunze und Jan Günther (off tube)

Borussia Dortmund - Lazio Rom

Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Reporter: Burkhard Hupe, Jan Wochner