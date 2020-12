Selbst notorische Optimisten hätten wohl kaum vorausgesagt, dass nach vier Spieltagen der Tabellenführer der Gruppe B aus Mönchengladbach kommt. Ebenso wenig war zu erwarten, dass Inter Mailand das Tabellenende ziert. Dennoch sind an den beiden letzten Spieltagen noch alle Konstellationen denkbar – auch aufgrund der Regelung, dass im Zweifelsfall der direkte Vergleich zweier Mannschaften mehr zählt als das Torverhältnis. Nostalgiker werden nun die Geschichtsbücher aufschlagen und an das legendäre und anschließend am grünen Tisch aberkannte 7:1 der Borussen gegen Mailand erinnern. Doch die Realität sieht bekanntlich anders aus und dürfte ein so klares Ergebnis kaum zulassen. Ein Punkt jedoch würde den Gladbachern fürs Achtelfinale reichen.

Bayern München kann die Reise zu Atletico Madrid in aller Gelassenheit antreten, denn die Qualifikation fürs Achtelfinale ist bereits geschafft. Doch nach dem Sieg gegen Salzburg entstand vereinzelt Unmut, da die Defensive erstaunliche Lücken offenbart hatte. Ein chronischer Unruheherd ist die bajuwarische Abwehr ohnehin, vor allem abseits des Platzes. Doch das hat weniger mit Leistung als vielmehr mit Verträgen zu tun.

Champions League Saison 2020/21, 5. Spieltag

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand

