Man hat vermutlich die Steine der Erleichterung von Pep Guardiolas Seele plumpsen hören, als seine Mannschaft in der Liga gegen den FC Liverpool gewonnen hatte – denn sonst wäre nach einhelligem Bekunden die Meisterschaft wohl futsch gewesen. So ist man jedoch noch mitten im Geschäft. Doch das eigentliche Ziel von Guardiola dürfte sein, wieder einmal die Champions League zu gewinnen. In seinen drei Jahren bei Bayern München war ihm das nämlich nicht gelungen, und in Manchester bislang auch nicht. Daher ist, aus britischer Sicht, ein Weiterkommen für ManCity Pflicht.

Bei Schalke weiß man genau, welchen Kalibers der Gegner ist, den man da zugelost bekommen hat. Von daher dürfte man sich mit der Außenseiter-Rolle schnell angefreundet haben, denn so lässt sich bekanntlich weniger verlieren. Nun gilt es auszutesten, wie stabil das Schalker Abwehrgebilde wirklich ist, wenn die Citizen-Stürmer auf sie losgerannt kommen.

Fußball - Champions League 2018/2019: Achtelfinal-Hinspiel

FC Schalke 04 gegen Manchester City

Anstoß in Gelsenkirchen um 21.00 Uhr

Reporter: Holger Dahl, Stephan Kaußen