"Ausgerechnet" ist eine beliebte Vokabel im Fußball, wenn ehemalige Angestellte und ihr Ex-Arbeitgeber sich auf ein Wiedersehen einstellen müssen. Das ist nun auch in der Champions League der Fall, wenn Borussia Dortmund im Achtelfinale auf Paris Saint Germain trifft.

Thomas Tuchel, Trainer von Paris St. Germain

PSG wirkt in dieser Saison stabiler, steht aber einmal mehr unter enormem Druck. Das französische Spitzenensemble träumt alle Jahre wieder vom Gewinn des Wettbewerbs, doch gereicht hat es dafür, trotz hoher Millionenausgaben, bislang nicht. Daher hat man Trainer Thomas Tuchel verpflichtet, der es endlich richten soll.

In seiner ersten Saison ist es dem akribischen Arbeiter nicht gelungen, in der aktuellen Spielzeit steht ihm nun beim geplanten Triumph sein ehemaliger Arbeitgeber im Wege – "ausgerechnet", wie man im Fußball so schön sagt …

Champions League 2019/2020: Achtelfinale (Hinspiel)

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain



Reporter: Armin Lehmann, Burkhard Hupe

Sportschau – Experte beim Spiel in Dortmund: Thomas Broich

Anstoß ist um 21.00 Uhr im Signal Iduna Park ( Dortmund)