Die Niederlage bei Atletico Madrid hat in Dortmund keine erhöhte Alarmbereitschaft ausgelöst. Nach zuvor 15 Pflichtspielen ohne Pleite waren alle Beteiligten durchaus in der Lage, den ertraglosen Ausflug nach Spanien richtig einzuordnen. Schließlich steht man, dank der besseren Tordifferenz, immer noch vor den Madrilenen in der Gruppe A.

Doch nun möchte man im Heimspiel gegen Club Brügge den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Allerdings ist man gut beraten, sich das letzte Champions League-Spiel der Belgier noch einmal genau per Video zu Gemüte zu führen. Schließlich gewann das Team mit 4:0 beim AS Monaco – für gesteigerte Wachsamkeit dürfte also gesorgt sein.

Gute Chancen der Gelsenkirchener

In Schalke freut man sich, dass die vergangene Partie in der Vorrunde der Champions League gewonnen werden konnte. Prompt erklärten mehrere Stimmen die Krise vom Beginn der Saison für beendet. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, wird man sehen. Denn nun führt die Flugroute nach Portugal, wo der FC Porto noch den ersten Platz in Gruppe D belegt.

Mit einem Sieg zögen die Schalker vorbei und wären sicher eine Runde weiter. Bei einem Unentschieden muss man weiter rechnen und bangen. Manager Heidel bringt es auf den Punkt: „Wir müssen ein Spiel gewinnen, dann sind wir durch. Galatasaray müsste beide gewinnen, denn im direkten Vergleich sind wir besser. Wir haben eine gute Chance. Es geht nach wie vor um viel, viel Geld.“ Und ein bisschen sportliche Ehre wohl auch.

UEFA Champions League: GP 5. Spieltag

Borussia Dortmund - FC Brügge KV

FC Porto - FC Schalke 04

Reporter: Daniel Neuhaus (Dortmund), Christian Schulze (Porto)

Anstoß im Dortmunder Stadion und im Estádio do Dragão (Porto) ist um 21.00 Uhr.

WDR Event überträgt beide Partien als Vollreportage-Konferenz.