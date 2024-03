COSMO Wild Card - Essen // 22.03.24

Marie Curry

"Sind zu groß für die Stadt, doch zu klein für die Welt. Cola-Korn in der Nacht. Das ist hier nicht L.A." Marie Curry lebt in Hamburg, kennt aber auch das Leben in der ländlichen Peripherie noch ganz gut. Sie gehört zu den hardest working girls im deutschen Rap-Business. Mit ihrer Crew Neonschwarz ist sie schon seit über zehn Jahren unterwegs. Jetzt erscheint ihr Solo-Debüt "Cameo". Marie Curry zeigt darauf, dass sie die Kunst perfektioniert hat, gleichzeitig reflektiert und funky zu bleiben.

In "Nag Champa", der eingangs zitierten, Afrobeats-beeinflussten, tanzbaren Hymne über die Jugend in deutschen Kleinstädten. In Boom Bap-Oldschool-Songs wie "Um den Block". Oder in Songs wie "Schlafes Schwester", der sich auch an den großen Pop-Moment wagt und dabei nie die Message aus den Augen verliert "Es geht um Solidarität, es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Weil Engagement gegen rechts gerade so wichtig und akut ist, wie schon lange nicht mehr", sagt sie selbst über diesen Song. Wir freuen uns auf eine versierte Rapperin und Sängerin mit großem Sendungsbewusstsein auf der Bühne der COSMO Wild Card.