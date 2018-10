COSMO liest Spezial: Literatur gegen Willkür - Köln // 16. & 17.10.18

Mit den Mitteln der Literatur, zum Beispiel. In Krisenzeiten blüht die Literatur auf, das ist fast überall so, auch in Syrien. Syrische SchriftstellerInnen schreiben auf, was ihnen und anderen widerfahren ist: Sie suchen nach künstlerischen Mitteln, um das Unbegreifliche spürbar zu machen. Und sie schreiben an gegen die Willkür, die den SyrerInnen widerfährt, mit allen Kräften.

"Literatur gegen Willkür": Wir präsentieren im Rahmen von "COSMO liest live" zusammen mit dem Verein der Förderer deutscher und syrischer Kultur e.V." zwei Lesungsabende, bei denen bekannte syrische Exilschriftsteller zu Gast sein werden, die es an die verschiedensten Orte in Europa verschlagen hat: Yassin al-Haj Saleh, Hamed Abboud, Omar Kaddour und Ghayath Almadhoun. Die Lesungen finden am 16. und 17. Oktober statt - jeweils um 19 Uhr im Kleinen Sendesaal des WDR Funkhauses.