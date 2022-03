Birds On A Wire beim Over The Border Festival - Bonn // 28.03.22

Das Over The Border Festival in Bonn steht für Austausch und Begegnung über Ländergrenzen hinweg. Es geht darum neue Klangwelten zu erleben und dabei zu sein, wenn unterschiedlichste Kulturen aufeinandertreffen. Letztes Jahr hat sich das Over The Border Festival als Hybrid-Festival neu aufgestellt und Musiker:innen neue Perspektiven geboten. In diesem Jahr soll der persönliche Austausch wieder in den Vordergrund rücken.

Birds On A Wire

In Frankreich sind ihre Shows schon lange ausverkauft. Kein Wunder, denn das Duo Birds On A Wire - das Projekt von Rosemary Standley und Dom La Nena - ist einzigartig. Das Duo schafft ein eigenes Universum. Im Mittelpunkt steht der Gesang, der von gefühlvollen Celloklängen untermalt wird. Seit 2012 hat sich Birds On A Wire mit ihren Interpretationen bekannter Songs einen Namen unter Experten gemacht. Wie charmant sie das machen, haben Birds On A Wire zuletzt mit ihrem Cover von „Within You Without You“ von den Beatles gezeigt.