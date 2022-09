Afrika Film Festival - Köln // 16.09.22

Seit 30 Jahren präsentiert das Afrika Film Festival Filmkunst aus Afrika und unterstützt die kulturelle Vernetzung. In diesem Jahr findet das Film Festival unter dem Motto „Afrikas Zukunftsvisionen“ statt. Dazu wurden nicht nur neue Filme ins Programm aufgenommen, sondern auch Filme, die vor 30 Jahren schon gezeigt und produziert wurden, deren Thema aber aktuell wie nie ist. Das Afrika Film Festival rückt diese Filme in den Vordergrund und stellt sie zur Diskussion. An über 10 Termine geht es thematisch unter anderem um klassische Filme und aktuelle Umweltdebatten.