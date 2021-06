Soundcheck on demand

Der Soundcheck vom 07.06.2021

„Der Pool war nie so ein Teil, das ich hatte. Es war immer eher so der Traum von einem Pool. Das, was sich an der Oberfläche so bildet an Lichtspielen und diese Freiheit und diese Ruhe und diesen Safe-Space, den man damit verbindet – dieses Kindliche! Das ist da alles schon mit drin. Aber eben auch die Zäune, die außen rumstehen, die man braucht, dass nicht alle in den Pool pinkeln.“ – Maeckes über den Titel seines neuen Albums: „Pool“