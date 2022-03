Seit dem Kriegsausbruch sind laut polnischem Grenzschutz über 1,8 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflohen, viele machen in Krakau, 250 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze, Halt. Wie hat sich die Stadt in den letzten Wochen verändert? Die internationale Crew um die COSMO-Reporter Keno Mescher und Lukasz Tomaszewski taucht ein in eine internationale Metropole zwischen Kriegsangst und Willkommenskultur und berichtet on air und online über das junge Leben. Wie blickt die internationale Studierendenszene der Stadt auf die Ereignisse? Welche Ängste, welche Hoffnungen haben die jungen Krakauer? Wie verändert der nur wenige hundert Kilometer entfernte Krieg ihr Leben?

COSMO Frühsendung ab Montag live aus Krakau: Vom 21. März bis zum 25. März täglich von 7 - 9 Uhr in COSMO. Alle Inhalte gibt es danach on demand hier an dieser Stelle oder in der COSMO-App.