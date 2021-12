Da ist doch der Wurm drin!

Aber gerade in Städten gibt es nicht überall Biotonnen. Zum Beispiel im alten Wohnhaus von Wasteland Rebel Shia. So entschied sie sich vor sechs Jahren nach anfänglichem Zögern für eine Wurmkiste. Eine Kiste, mit der sie und ihr Partner in der Innenstadtwohnung kompostieren können. Das ist sogar noch nachhaltiger als eine Biotonne, denn der Schnippelabfall muss so nicht noch durch die Gegend gefahren werden und der Wurmkompost kann auch vor Ort direkt eingesetzt werden. Irgendwie ist das ja doch ziemlich back to the roots - Kompostieren an Ort und Stelle, das älteste und einfachste Recyclingsystem der Welt!

Shia ist seitdem zur begeisterten Wurmkistenmama mutiert. Host Jessi findet allerdings den Gedanken, tausende Würmer in der Wohnung zu halten doch eher abgedreht. Doch siehe an, nachdem sie einmal davon gehört hat, stellt sich heraus, dass auch in ihrem Bekanntenkreis Wurmkisten zu Hause anzutreffen sind. Vielleicht ist das Ganze doch mehr mainstream als erwartet?

Das stachelt ihre Neugier an, und schwupps landen beide beim Thema Wurmsex, Kindersicherung und Würmern als Angelköder. Aber sie sprechen natürlich auch über die wichtigen Punkte - und schalten Robert Shaw von den Prinzessinengärten in Berlin-Neukölln dazu.

Robert hat nämlich schon über 300 Wurmkisten gebaut und zeigt allen, die sich dafür interessieren, in Workshops, wie das geht. Worauf achtet er beim Wurmkistenbau? Und was für Menschen sind es, die bei seinen Workshops mitmachen?

Quellen: