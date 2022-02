Unsere Nachhaltigkeits-Enthusiastinnen wissen also aus erster Hand: Da fällt ganz schön viel Müll an! Frischhaltefolie zum Abdecken aller möglichen Oberflächen, Verpackungen der sterilen Einweg-Nadeln, Einweghandschuhe, Papierhandtücher zum Abwischen der Tinte – am Ende einer Session ist der Mülleimer deutlich voller als vorher.

Wasteland Rebel Shia weiß aber von ihrer Tätowiererin Änna, dass es auch besser geht. Zu ihrem Termin in Düsseldorf nimmt sie uns in dieser Folge hautnah mit. Was macht Änna anders und was musste Shia dafür vorbereiten?

Während bei Shia die Nadel surrt, möchte Wasteland Rebel Jessi vom Tätowiermittel-Supplier René Stein wissen, was es für Alternativen zu Plastik gibt und wie sie ankommen.

Außerdem steht die Frage der Tattoo-Farben im Raum. Seit Januar 2022 sind in der EU rund 4000 potentiell gesundheitsschädliche Stoffe in Tattoo-Farben verboten. Bedeutet das, dass die neuen “RACH-konformen” Farben sicherer sind? Dazu holen Shia und Jessi sich die Einschätzung der Dermatoxikologin Dr. Ines Schreiver, die dazu am Bundesinstitut für Risikobewertung forscht.

Ist am Ende vielleicht kein Tattoo nicht die umweltfreundlichste und gesündeste Alternative? Wenn ja – warum ist Shia dann so inkonsequent?