Wasteland Rebels - Der COSMO Nachhaltigkeits-Podcast

Mikroplastik - Was Dich berührt, wird ein Teil von Dir

Kunststoffe und Mikroplastik finden sich in vielen in Kosmetik- und Bad-Produkten. Ob im Duschgel, Deo oder im Shampoo. Das ist schlecht für die Umwelt und schlecht für uns. Warum sind Mikroplastik und Kunststoffe so gefährlich? Welche Produkte haben kein Mikroplastik? Und wie schafft es Shia, ohne die ganzen Beautyprodukte schöne Haare zu haben?