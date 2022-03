Nachhaltige Geldanlagen

Finanzwesen und Geldanlagen können oft erst mal abstrakt und vielleicht auch abschreckend klingen. Zumindest auf die Wasteland Rebel Hosts Jessica Liedke und Shia Su. Deswegen haben sie sich für diese Folge fachkundige Verstärkung geholt: Melanie Stein, Host vom ARD Podcast "Geld machen, Welt retten".

Denn nachhaltige Geldanlagen müssen gar nicht kompliziert sein und das Ganze kann sogar eine Menge Spaß machen – sagt Mel! Und ihre Argumente sind schon sehr überzeugend! Wusstet ihr etwa, dass ihr sowieso schon Aktionär:innen seid? Sogar, wenn ihr noch nie im Leben eine eine Aktie gekauft habt?

Sobald wir ein Bankkonto haben oder in die Rentenkassen einzahlen, investieren wir nämlich indirekt in Aktien. Indirekt, weil wir nicht die Investitionsentscheidungen treffen. Die werden von den Banken und Versicherungen getroffen, die mit unserem Geld wirtschaften. Das heißt leider auch, dass unser Geld auch in Unternehmen fließt, die wir vielleicht gar nicht so unterstützen wollen; beispielsweise fossile Energien, Atomkraft, Waffenunternehmen oder Firmen, die mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden.

Ist es also nicht viel cooler, selbst zu entscheiden, wo das eigene Geld hinfließen soll und auch selber von der Rendite zu profitieren? Außerdem verliert dein Geld wegen der Inflation an Wert, wenn es einfach nur auf dem Giro- oder Sparkonto liegt. Und so lästig das Thema oft ist: In den heutigen Zeiten müssen wir auch privat für die Rente vorsorgen. Wir kommen also kaum an dem Thema vorbei, wenn es um die Zukunftsfrage geht.

Hier kannst du Banken auf Nachhaltigkeit checken: