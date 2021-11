Nicht alles, was recyclingfähig ist, darf in den Gelben Sack. Denn der Gelbe Sack ist nur für Verpackungen gedacht. Der prinzipiell recycelbare Plastik-Blumentopf darf also nicht in den Gelben Sack, ist ja ein Produkt und keine Verpackung. Der gehört also in den Restmüll. Oder man macht sich die Mühe und fährt ihn zum nächsten Wertstoffhof, die oft ohne Auto gar nicht so einfach zu erreichen sind.