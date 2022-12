Unter Almans - Migrantische Geschiche(n)

Rassismus in der Kindheit - Joy Denalane über Enttäuschung

Unter Almans – Migrantische Geschichte(n). . 48:34 Min. . Verfügbar bis 02.12.2023. COSMO.

Im COSMO-Podcast "Unter Almans" spricht Sängerin Joy Denalane mit Salwa Houmsi über ihre Kindheit in Berlin. Es geht um das Aufwachsen als BPoC in Kreuzberg, um rassistische Erfahrungen in der Schulzeit und darum, wie das Thema Apartheid in ihrer Familie auch Joy schon früh geprägt hat. Auch wenn sich in Deutschland viel getan hat: Joy glaubt nicht daran, dass sie eine Welt ohne Rassismus erleben wird. Ihr wollt Eure Gedanken zum Podcast mit der Redaktion teilen? Ihr habt Fragen und Anregungen? Dann schreibt uns eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de oder schickt uns eine Sprachnachricht bei WhatsApp, Telegram oder Signal: 0172 5678566. Zudem könnt ihr uns über die COSMO-App kontaktieren. Dort bequem den Messenger öffnen – unsere Nummer ist da schon eingetragen! Und natürlich lohnt sich immer ein Besuch auf dem COSMO-Instagram-Kanal Unter Almans gibt es zum Anhören und Anschauen. Die Themen sind die gleichen: Es geht unter anderem um Migration, Deutschland als Einwanderungsland, Alltagsrassismus und Diskriminierung. Wir machen den Reality-Check: Mit welchen Wünschen und Hoffnungen kamen Menschen nach Deutschland und was wurde daraus. Wir liefern aber auch konstruktive Ideen, wie es besser laufen kann im Podcast. Unsere Podcast-Gäste sind: Joy Denalane, Parshad Esmaeili, Gianni Jovanovic, Minh Thu Tran, Vanessa Vu und Özcan Coşar. Mit dabei sind außerdem Mohamed Amjahid, Laura Cazés, Apsilon. Die Doku-Reihe zum Anschauen findet ihr in der ARD Mediathek und unter www.radiobremen.de/unteralmans

