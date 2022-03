#10 Freundschaft Plus: Kann das wirklich gut gehen?. UNLOCK. . 33:36 Min. . Verfügbar bis 01.01.2032. COSMO.

Freundschaft und Sex: Kann das wirklich gut gehen? Erst mal klingt das Konzept Freundschaft Plus ja wie eine super Kombi aus beiden Welten: Gute Gespräche, guter Sex und zwischendurch entspannt gemeinsam chillen. Aber was, wenn die lockere Stimmung kippt und plötzlich Gefühle im Spiel sind? So ging es Chris. Er hat eine Sex-Beziehung mit einem Freund angefangen und sich verliebt. Ob das das Ende für die Freundschaft war, hat er Dena erzählt. In der neuen Folge UNLOCK verraten wir außerdem auch, wie das Friends with Benefits-Modell eine Freundschaft auch positiv beeinflussen kann.