Es gibt eine Zukunft, in der ihr eure Nachrichten-App öffnet, auf die Tagesthemen tippt und Euer Lieblingsmoderator Euch zur neuen Ausgabe begrüßt - und zwar persönlich und mit der Krawatte, die Euch am besten gefällt. Möglich wird diese Zukunft durch synthetische Medien.

48 Seiten Zukunftsreport über synthetische Medien

Der WDR Innovation Hub hat zur re:publica seinen Zukunftsreport über synthetische Medien veröffentlicht - über Videos, Fotos oder Audios also, die Hilfe künstlicher Intelligenz verändert oder erzeugt werden.

Diese Technologie wird in den kommenden Jahren viele Bereiche der Medienproduktion verändern - und sie stellt auch die Gesellschaft vor eine neue digitale Herausforderung. Wie geht sie zum Beispiel mit dem enormen Fälschungspotenzial um, das in dieser Technik steckt? Welche Regeln braucht es für synthetische Medien? Wann ist es okay, Menschen künstlich zu erzeugen? Und wie machen wir den Einsatz transparent?

Synthetische Medien gehen weit über Deepfakes hinaus

Christina Schamp

Synthetische Medien gelangen gerade ins Bewusstsein der Öffentlichkeit - vor allem, wenn es um Deepfakes geht, also Fälschungen mit Hilfe dieser Technologie, bei denen zum Beispiel Gesichter in Videos ausgetauscht werden. Doch die Möglichkeiten synthetischer Medien gehen weit darüber hinaus.



Christina Schamp aus dem WDR Innovation Hub nimmt uns in COSMO Tech mit auf eine Reise durch die Zukunft mit synthetischen Medien. Wir sprechen über die Fragen, die uns erwarten, wenn wir zwischen Fälschung und Realität kaum noch unterscheiden können. Und wir klären, an welchen Stellen der Einsatz dieser Technologie riesige Vorteile hätte.