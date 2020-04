[04:37] Hickhack um die Corona-App

Weil es in Asien blitzschnell Apps gab, die auf unterschiedliche Art und Weise geholfen haben, die Infektionsketten einzudämmen – durch schnelle Meldesysteme – hieß es irgendwann auch bei uns: Wir brauchen eine App. Vorher hatten schon Experten Lösungen entwickelt und angeboten – und wie mir erzählt wurde, sind sie auf keinerlei Interesse gestoßen. Wochenlang wurde darüber debattiert, wie gefährlich so eine App sein könnte. Wegen Datenschutz. Alles berechtigt. Aber weil das Ministerium so schlecht vorbereitet war, wurde dauernd Unsinn erzählt.

Dann sollte die Lösung europäisch sein. Richtig so. Dann erst wurde ein Konsortium gebildet, PEPP-PT. Es sind Experten und Institutionen rein. Dann wieder raus, weil auch dort über die richtige Lösung gestritten wurde. Am Ende hing es an der Frage: Zentrale Lösung – da hätten auch die Wissenschaftler noch wertvolle Daten gehabt. Oder die dezentrale Lösung, da gibt es weniger Daten, aber dann haben selbst Hardcore-Datenschützer kein Problem mehr damit.