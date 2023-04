Die Kacke dampft

COSMO Stories of Deutschland. . 48:56 Min. . Verfügbar bis 07.04.2024. COSMO.

Mist, Scheiße, Fäkalien: Sina und Marius müssen in dieser Folge in einen unappetitlichen Fall aus der Nähe Heuchelheims einsteigen. Wer oder was bringt die Kacke in der Gemeinde zum Dampfen? Und was haben der Bergdoktor und australische Kängurus eigentlich damit zu tun? Auf wirren Wegen raten Sina und Marius daran herum, was sie hinter der Schlagzeile vermuten. Ob sie am Ende herausfinden, ob sie die wahre Geschichte hinter der Headline erraten, erfahrt ihr in dieser Folge „Stories of Deutschland“. Habt ihr auch eine kuriose Schlagzeile entdeckt, die Sina und Marius auseinanderpflücken sollen? Schickt sie uns! Hier findet ihr alle Infos dazu: http://www.wdr.de/k/storiesofdeutschland oder sendet sie direkt per Mail an storiesofdeutschland@radiobremen.de Die Geschichte, um die es in dieser Folge geht (Achtung, Spoiler), findet ihr hier: http://www.wdr.de/k/heuchelheim-artikel und http://www.wdr.de/k/heuchelheim-spiegel

Audio Download .