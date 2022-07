Stories of Deutschland - exklusiv für COSMO von Sina und Marius vom Insta-Account alman_memes2.0

Stories of Deutschland ist die Multifunktionsjacke unter den Podcasts! Sina und Marius vom Instagram-Account alman_memes2.0 horchen darin ganz tief in die Seele Deutschlands hinein und sehen sich mit den skurrilsten Schlagzeilen dieses Landes konfrontiert. Sie sprinten in Trekkingsandalen durch alle Absurditäten der deutschen Lokalmedien, die ihr entdeckt und an sie geschickt habt. Aus euren Einsendungen formen Sina und Marius komische, bizarre und manchmal auch herzergreifende, fiktive Hintergrundgeschichten – die Stories of Deutschland. In jeder Folge gilt es dann zu erraten: Wie lautet die absurde Schlagzeile – und was ist tatsächlich passiert? | mehr