Der Traum vom eigenen Haus! Hach, was gibt’s Schöneres als ein Eigenheim?! Irgendwo im Grünen am besten, zum Beispiel auf einem kleinen Grundstück an einem Waldrand nahe Recklinghausen. Das hätte doch was. Nur: Was ist, wenn man keine Baugenehmigung dafür bekommt? Kein Problem für eine der Figuren aus der heutigen Geschichte von Marius. Denn mit den richtigen Beziehungen kriegt man sicher jede Genehmigung, die man braucht. Was soll schon schiefgehen, wenn so ein schönes Haus erst mal steht? (Spoiler: Eine ganze Menge. Hört ihr in dieser Folge. Die Abrissbirne ist so gut wie schon unterwegs.)

Auch hinter dieser Geschichte steht eine reale, irre Schlagzeile aus der deutschen Presse, die in diesem Fall Sina erraten muss. Habt ihr auch so eine absurde Headline in den Lokalmedien entdeckt, die sich für Sina oder Marius von alman_memes2.0 gut als Vorlage für eine neue Podcast-Story machen würde? Dann schickt sie an: bestoflokalnachrichten@web.de