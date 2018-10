Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik

Vienna Calling - Austrians with Attitude

"Wien in Not", sang Falco 1985 auf dem Song „Vienna Calling“ und offenbar war der Sänger nicht nur musikalisch seiner Zeit voraus, weil er damals schon auf Deutsch rappte, sondern hatte auch politisch eine düstere Vorahnung: Fast 35 Jahre später sitzen Rechtspopulisten auf der Regierungsbank, die Pressefreiheit wird bedroht und ja nicht nur Wien, sondern ganz Österreich scheint in Not.