Machiavelli - Der Podcast über Rap und Politik

L'Europe ou rien

Von Jan Kawelke & Vassili Golod

Der kleine Bruder reist in die Grande Nation. Frankreich ist die zweitgrößte HipHop-Kultur nach den USA. Viel Deutschrap ist inspiriert bis kopiert vom französischen Frère. Was zeichnet den Sound aus? Warum ist er gerade so irre aufregend? Und vor allem: Wo wird er politisch? Vassili und Jan sind nach Paris gereist, um die französische Liaison zwischen Rap und Politik zu studieren und daraus Schlüsse für Europa zu ziehen.