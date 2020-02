In der neuen Machiavelli-Folge sprechen Vassili Golod, Jan Kawelke und Tour-DJ Salwa Houmsi in Wiesbaden mit den beiden darüber, wie man Sprache lernt und wie man Sprache prägt. Das "Duo Numero Uno" hat "Hinterhofjargon" groß gemacht, ein Wort, das später sogar CDU-Politiker benutzten - soweit reicht dann der Einfluss. Und den Einfluss versuchen Celo & Abdi zu nutzen – zum Beispiel, wenn sie vor den Wahlen in Hessen dazu aufrufen, das Stimmrecht zu nutzen, damit die AfD nicht in den Landtag einzieht. Geklappt hat das nicht. Entmutigt hat das Celo und Abdi nicht. Sie verstehen sich weiterhin als Rapper mit politischer Botschaft.